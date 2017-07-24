Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde gerginlik devam ediyor. İsrail polisi cami girişindeki metal dedektörlerini kaldırma kararı aldı. Ancak yatsı namazında yine protesto, sert müdahale ve gerginlik vardı.

Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bir hafta önce çıkan çatışmanın ardından caminin çevresinde gerginlik devam ediyor. İsrail polisi, caminin girişlerine kurulan metal arama dedektörlerini kaldırdı. Ancak yatsı namazında caminin dışında namaz kılan Filistinliler ile İsrail polisi arasında yine gerginlik çıktı.



İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, "İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerini kaldırarak yerine el dedektörleri kullanma" kararı aldı.



Öte yandan Batı Şeria'da İsrail karşıtı gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak camiye girmeyi reddeden Filistinli bir grup ise yatsı namazını sokakta kıldı. Cemaat, namazın ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto ederek sloganlar attı.



İsrail güvenlik güçleri, cemaate plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Dün de Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği'ne bir saldırı düzenlenmiş, İsrailli güvenlik güçleri biri saldırgan 2 kişiyi öldürmüştü.



ulusal.com.tr