Beylerbeyi Tüneli'nde zincirleme kaza
Beylerbeyi Tüneli'nde zincirleme kaza
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'
Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
Siirt'te terör saldırısında bir asker şehit oldu
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!
Harun Kolçak’ın doktorundan flaş açıklama!

Kudüs'te gerginlik sürüyor

Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde gerginlik devam ediyor. İsrail polisi cami girişindeki metal dedektörlerini kaldırma kararı aldı. Ancak yatsı namazında yine protesto, sert müdahale ve gerginlik vardı.

Kudüs'te gerginlik sürüyor

Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bir hafta önce çıkan çatışmanın ardından caminin çevresinde gerginlik devam ediyor. İsrail polisi, caminin girişlerine kurulan metal arama dedektörlerini kaldırdı. Ancak yatsı namazında caminin dışında namaz kılan Filistinliler ile İsrail polisi arasında yine gerginlik çıktı.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, "İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerini kaldırarak yerine el dedektörleri kullanma" kararı aldı. 

Öte yandan Batı Şeria'da İsrail karşıtı gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak camiye girmeyi reddeden Filistinli bir grup ise yatsı namazını sokakta kıldı. Cemaat, namazın ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto ederek sloganlar attı. 

İsrail güvenlik güçleri, cemaate plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Dün de Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği'ne bir saldırı düzenlenmiş, İsrailli güvenlik güçleri biri saldırgan 2 kişiyi öldürmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kudüs #mescid-i aksa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Ağabeyimin teşvikiyle milli takımdayım'
Sonraki Haber
TSK fotoğrafları yayınladı! Bugünkü operasyonda öldürüldüler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.