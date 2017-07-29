"Bağımsız Kürdistan Amerika'nın yararına." Bu ifadeler emekli bir Amerikalı generale ait. Bağımsız 'Kürdistan'ın kurulması durumunda İran'a karşı bir denge unsuru olacağını belirten emekli General Ernest Audino, Amerika'nın 25 Eylül'deki referandum sonucunu destekleyeceğini söyledi.

Amerikalı emekli General Ernest Audino, bağımsız 'Kürdistan'ın Amerika'nın yararına olduğunu ve İran'a karşı denge unsuru olacağını söyledi.



Rudaw haber bültenine katılan Audino, Amerikan Başkanı Donald Trump yönetiminin Irak'ın kuzeyinde yapılacak bağımsızlık referandumunu değerlendirdi.



Audino, "Tüm bunlar Amerika ve Avrupa ülkelerinin menfaatine. Kürtler iyi bir iş yapıyorlar" diye konuştu.



Emekli general Amerika'nın referandum sonucunu destekleyeceğini de belirtti.



ulusal.com.tr



