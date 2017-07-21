Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Eylül ayında yapmayı planladığı sözde bağımsızlık referandumuyla ilgili Irak'tan yeni bir açıklama geldi.
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, referandum gerçekleştirilse bile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bağımsız olamayacağını söyledi.
El Maliki Sputnik’e yaptığı açıklamada "Kürdistan hukuki anlamda da anayasal anlamda da bağımsız bir devlet olamaz. Kürtler, anayasa referandumunda verdikleri oylarla kendi kaderini belirlediler ve Irak’ın federal bir devlet olduğuna karar verdiler." ifadelerini kullandı.
"Kürtlerin kendi kaderlerini belirlemek için her gün hakları yok" ifadesini kullanan Maliki "Belki referandum gerçekleştirilebilir ancak Kürdistan ayrılamaz” dedi.
ulusal.com.tr
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, Irak bölgesel yönetiminin eylül ayında yapılacağını açıkladığı referandum ile ilgili konuştu. Maliki "Referandum gerçekleştirilse bile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bağımsız olamayacağını" söyledi.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Eylül ayında yapmayı planladığı sözde bağımsızlık referandumuyla ilgili Irak'tan yeni bir açıklama geldi.
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