İklim değişikliği tehlikesine karşı duyarlılık her geçen gün artıyor. Dünya'nın dört bir yanında farkındalık oluşturmak için çeşitli eylemler düzenleniyor. 21 ila 23 Eylül tarihleri arasında Amerika'da yapılacak liderler zirvesinde de konu gündeme gelecek. Peki, Paris İklim Anlaşmasına taraf olan Türkiye'de durum ne? İşte ayrıntılar

Mevsimlerde anormal değişimler meydana geliyor. Havalar bir anda ısınıp, bir anda soğuyor. Temelinde ise küresel iklim değişikliği bulunuyor.



İklim değişikliği konusunda tehlike çanları çalıyor. Tehlikeye karşı toplumsal duyarlılığın artması ise büyük önem taşıyor.



20 Eylül’de Türkiye de dahil olmak üzere 139 ülkede küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için eş zamanlı protestolar düzenlendi. Protestolar, 21 ila 23 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi yapıldı. Zira, iklim değişliği konusu Amerika'daki toplantılarda da gündeme gelecek.



Peki, bir Birleşmiş Milletler üye ülke olarak iklim değişikliği konusunda Türkiye'de durum ne?



Türkiye, Paris İklim Anlaşması’na taraf olsa da henüz bunu uygulamaya koyamadı.



Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kumru Aydın, iklim değişikliği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri Ulusal Kanal'a anlattı.



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