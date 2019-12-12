Kurucu lidere saygı

1923 yılında Nahcivan'da işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Haydar Aliyev, siyasi dehasıyla Sovyetler Birliği'nde üst düzey yöneticiliğe kadar yükseldi.

Aliyev, 1982 yılının Aralık ayında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyeliğine seçildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı görevine getirildi. Azeri devlet adamı 5 yıl ise SSCB Yüksek Sovyeti Başkanı Yardımcısı olarak çalıştı.

1987'de Sovyet lider Gorbaçov'a karşı çıkarak görevi bıraktı. 1990'da da Sovyet tanklarının Bakü'deki katliamına Moskova'da isyan etti.

Dağlık Karabağ sorununun baş göstermesi ile başlayan süreçte Sovyetler Birliği Komünist Parti üyeliğinden istifa etti. Azerbaycan'a vatanına döndü.

1993'te ülkesi parçalanmanın eşiğindeydi. Zor süreçte liderliği ele aldı. Mayıs 1994'te Ermenistan ile sıcak çatışmanın son bulmasını sağladı. Ermenistan'ın işgalci politikasını dünyaya göstermeyi başardı.

Azerbaycan halkı Haydar Aliyev'in önderliğinde buhranlı dönemi aşmayı bildi.

Haydar Aliyev 2003 seçimlerinde sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadı. 12 Aralık 2003 tarihinde vefat etti.

Azerbaycanlıların "Umummilli lider" diye hitap ettikleri Haydar Aliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor.

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