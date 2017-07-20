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Kuveyt İran Büyükelçisi'ni kovuyor! 48 saat süre verdi

Gün içinde İranlı diplomatların ülkeden ayrılmasını isteyen Kuveyt, son olarak büyükelçinin Tahran'a dönmesi için 48 saat süre verdi.

Kuveyt İran Büyükelçisi'ni kovuyor! 48 saat süre verdi

Basra Körfezi'nde yeni bir kriz doğuyor. Körfezin küçük ülkesi Kuveyt, İran Büyükelçisi'ni kovdu.

Tahran yönetimini ülkedeki El Abdali örgütüne destek vermekle suçlayan Kuveyt, önce gün içinde İranlı diplomatların ülkeden ayrılmasını istedi.

Ardından, İran Büyükelçisi'ne Tahran'a dönmesi için 48 saat süre verildi./Milliyet

Etiketler; #AFP #Kuveyt #iran #körfez
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