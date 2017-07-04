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Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

Güney Kore ve Japonya, Pyongyang'ın ülkenin batısında yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Güney Kore, füzenin TSİ 02.40'ta fırlatıldığını belirtti.

Kuzey Kore, Japon sularına doğru balistik füze fırlattı

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Japonya ise Japon Denizi'ndeki, ekonomik amaçlı kullanılmayan sularına düştüğünü kaydetti.

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik faaliyetlerini artırmış durumda.

Seul ve Tokyo'nun açıklamalarına göre bu son füze, yaklaşık 40 dakika boyunca, 930 kilometre yol aldı.

Japonya 'provokatif' olarak değerlendirdiği denemeyi kınarken Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in ise ülkedeki güvenlik konseyi acil toplantıya çağırdı.

Kuzey Kore'nin hâlihazırda üretebildiği füzeler, ABD'nin askeri gücünün de bulunduğu Güney Kore ve Japonya'ya ulaşma kapasitesine sahip.

Ancak Kuzey Kore'nin, ABD'ye ulaşabilen füze geliştirmede ne aşamada olduğu bilinmiyor

Etiketler; #seul #Güney Kore #japonya #kuzey kore
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