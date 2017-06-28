Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'nin 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanacağına' yönelik iddiasına yanıt verdi.

ABD'nin hafta başında 'Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenleyeceğine' yönelik iddialarının sorulması üzerine Lavrov, ABD'nin Suriye ordusuna yönelik muhtemel saldırılarına Rusya'nın 'orantılı ve saygın şekilde yanıt vereceğini' açıkladı.



Lavrov, "ABD'nin bu sefer, terörle mücadele eden Suriye hükümet ordusuna yönelik yeni saldırıları kışkırtmak ve bahane yaratmak için bazı gizli ve kimseye gösterilmemesi gereken istihbaratlar temelinde spekülasyon yapmak yerine gerçekten kimyasal silahın yayılmasını önleme rejimini koruma ihtiyacına dayanmasını umuyorum" dedi.



ABD ve Avrupalı partnerlerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden değil bu ülkedeki gerilimi azaltma yönünde adım atmasını beklediklerini söyleyen Lavrov, "Biz tüm konularda iyi niyetimizi gösterdik. Suriye'de Türkiye ve İran'la ortak çabalarımız var. ABD, Ürdün ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla Astana'da düzenlediğimiz görüşmeler tüm ülkeler tarafından destek gördü. Yeni görüşme turu gelecek hafta yapılacak" ifadelerini kullandı.



Astana anlaşmalarının tüm çatışan gruplar ve dış oyuncular tarafından iyi niyetle hayata geçirilmesine ilgi duyduklarını kaydeden Lavrov, "Bu bizim somut katkımız. Umarım, ABD ve Avrupalı partnerlerimizin bölgedeki yaklaşımları da böyle açık, anlaşılır, gerilimi azaltma ve insani durumu normalleştirmeye yönelik olur. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmek için bir parçasına el koyma çabalarına son verilmesini umuyorum" dedi.



Lavrov ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un telefonla aradığını ve Şam'ın zehirli maddeleri kullanarak bir saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde bir açıklama hazırladıklarını bildirdiğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı düzenlemek için yaptığı hazırlıkları izlediklerini öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'deki meşru yönetime yönelik iddialarının ve tehditlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Beyaz Saray'ın, teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğinin altını çizmişti. Sputnik