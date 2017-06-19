ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka’da, Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington’a eylemlerini koordine etme ve Suriye’nin onayı olmayan tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

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