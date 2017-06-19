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Lavrov’dan ABD’ye: Suriye’nin onayı olmayan tek taraflı eylemlerden kaçının

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka’da, Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington’a eylemlerini koordine etme ve Suriye’nin onayı olmayan tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Lavrov’dan ABD’ye: Suriye’nin onayı olmayan tek taraflı eylemlerden kaçının
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Rakka’da, Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington’a eylemlerini koordine etme ve Suriye’nin onayı olmayan tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pekin’in ev sahipliğini yaptığı BRICS Dışişleri Bakanları Zirvesi çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye ordusuna ait bir uçağı düşürmesi hakkında konuşan Lavrov “Suriye’de olanlarla ilgili konuşacak olursak… Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Karadaki her hangi bir eylem konusunda Şam’ın onayı alınmalı” ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan Rusya, İran ile Türkiye’nin Astana süreci çerçevesinde teklif ve girişimlerinde Suriye hükümetiyle anlaştığını da vurgulayan Lavrov “Tüm taraflar böyle davranmalı. Suriye’deki güvenli bölgeler, ilerleme kaydedebilmek için olası seçeneklerden biri. ABD ve Suriye’de güçleri veya akıl hocaları olan tüm tarafları hükümetin onayıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla koordine olmaya çağırıyoruz” dedi./Sputnik
Etiketler; #Sergey Lavrov #suriye #abd #rusya
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