Lavrov’dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyi hakkında konuştu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ile Moskova’da görüşen Lavrov, ortak basın açıklamasında Suriye’de sahada yaşanan gelişmelere değindi.

Rus Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya ve ABD'nin mutabakatlar kapsamında üzerlerine düşenleri yapmadığı açıklamasını değerlendirdi.

Lavrov, Türk tarafının ortada bir yanlış anlama olduğunu belirttiğini vurguladı. Açıklamanın ardından Rusya Büyükelçisi’nin Türk yetkililerle temas kurduğunu söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca terör gruplarının Suriye-Türkiye sınırından çekilmesinin neredeyse tamamlandığını belirtti. Lavrov çekilme konusundaki eksikler konusunda SDG’yi suçladı. Rus Bakan, “Burada en önemli husus, SDG içindeki Kürt muhataplarımızın tutarlı olması" ifadesini kullandı.

Sergey Lavrov, bazı SDG’li teröristlerin Suriye ile anlaşmayı seçmek yerine ABD’den özerklik beklediklerini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Suriye’nin kuzeyi hakkında açıklama yaptığı saatlerde Türk-Rus dokuzuncu ortak kara devriyesi gerçekleştirildi.

Dokuzuncu devriye, Rasulayn-Kamışlı kesiminde atıldı. Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta yürütüldü. Kara devriyesine her iki taraftan dörder kara aracı ve insansız hava araçları iştirak etti.



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