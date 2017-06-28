Ulusal Cephe lideri Le Pen, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının güçler ayrılığı ilkesine aykırı olacağını savundu

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) lideri Marine Le Pen, milletvekili dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı olduğunu belirtti.



Le Pen, BFMTV-RMC radyo kanallarının ortak yayınında verdiği röportajda, milletvekili dokunulmazlığın kaldırılmasına tamamen karşı olduğunu kaydederek, "Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılır ve milletvekilleri hakkında yapılan işlemlerin denetimine son verilirse, güçler ayrılığı ortadan kalkmış olur. Bu da demokratik işleyişe zarar verir." açıklamasında bulundu.



Dokunulmazlığın milletvekillerinin yargıdan muaf tutulacağı anlamına gelmediğini ifade eden Le Pen, Avrupa Parlamentosunda (AP) milletvekilleri hakkında yapılan işlemlerin vekilin siyasi itibarını zedeleme amaçlı olup olmadığını denetleyen bir birim bulunduğunu, dolayısıyla bu örnekte milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının bir zararı olmayacağını kaydetti.



Strazburg’da iki hafta önce yapılan AP Genel Kurulunda, meclis üyesi Le Pen’in Fransa'da hakkında dini ve ırkçı nefret içeren hakaret ve iftirada bulunma suçundan devam eden yargılama nedeniyle milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmıştı.