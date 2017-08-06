Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinin 139 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.
Deniz Kuvvetleri sözcüsü Albay Eyüp Kasım, ülkenin resmi haber ajansı LANA'ya yaptığı açıklamada, başkent Trablus’un 20 deniz mili açıklarında şişme botta seyreden 139 kaçak göçmenin kurtarıldığını belirtti.
Kurtarılan göçmenlerin çeşitli Afrika ülkelerine ait vatandaşlar olduğunu belirten Kasım, göçmenler arasında beş kadın ile üç çocuğun bulunduğunu ifade etti.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinin 139 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinin 139 kaçak göçmeni kurtardığı bildirildi.
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