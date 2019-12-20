Libya Bakanlar Kurulu onayladı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

Serrac'ın medya ofisinden yapılan açıklamada Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den, darbeci Hafter'in Trablus'a saldırılarını engellemek için Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek olmaları istendi.

Libya'da perşembe günü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Libya'da yaşanan gelişmeler sadece Türkiye tarafından değil diğer ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanları diyalog aracılığıyla siyasi uzlaşıyı destekleme konusunda mutabık kaldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ise İtalyan mevkidaşı Luigi di Maio ile görüştü. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Libya arasında yapılan askeri ve Mavi Vatan anlaşmalarının Libya'daki krizin çözülmesini engellediğini iddia etti.

Öte yandan Hafter güçleri Trablus'a saldırılarına devam ediyor. Trablus'un savunmasındaki önemli noktalardan biri olan şehrin doğusundaki Misrata yabancı savaş uçakları tarafından bombalandı. Kime ait olduğu bilinmezken saldırı sırasında bölgede İHA'larında uçtuğu belirtildi.

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