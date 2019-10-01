Libya, Yunanistan'a "Mühasır Ekonomik Bölge" notası verdi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Atina'nın, Libya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki faaliyetlerine son vermesini istedi. Haberi yapan Yunan sitesinde, nota verme olayı ile ilgili Türkiye suçlandı.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuka aykırı adımlarına Libya'dan nota geldi.



Libya Ulusal Mutabakat hükümeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerine uygun bir adım attı. Atina'nın, Libya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetlerine son vermesini istedi.



Haber Yunanistan'da yayın yapan National Pride (neyşınıl prayd) isimli sitede gündeme geldi.



Sitede nota verme olayı ile ilgili Türkiye suçlandı.



İyon Denizi ve Girit Adası'nın güneyinde bulunan sahayı 2011 yılında sismik araştırma sahası olarak ilan eden Yunanistan'ın, 2014 yılında aynı sahalarda uluslararası hidrokarbon araştırma/işletme ihaleleri açtığı biliniyor.



Böylece Yunanistan'ın Libya'ya ait asgari 39 bin kilometrekarelik bir deniz alanını gaspettiği değerlendiriliyor.



ulusal.com.tr