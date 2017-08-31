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Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Libya'nın orta kesiminde yer alan Sirte kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Libya'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Libya'daki yerel basının güvenlik yetkililerine dayandırdığı  haberlerde, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen  General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Sirte kentinin 127 kilometre doğusundaki  Nevfeliyye beldesinde konuşlandığı merkezin girişinde bomba yüklü araçla intihar  saldırısı düzenlendiği belirtildi.
 
Haberlerde, saldırıda ilk belirlemelere göre bomba yüklü aracı  kullanan intihar eylemcisinin yanı sıra Hafter'e bağlı güçlerden 2 kişinin  öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
 
Libya'nın güneyindeki Sebha ilinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki  Fukaha kontrol noktasına 23 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda da Hafter'e  bağlı güçlerden 14 kişi ölmüştü.
 
Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin  ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne  oluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #libya #Sirte
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