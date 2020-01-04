Libyalılar Türkiye'nin tezkeresini kutladı

Libyalılar Türkiye'nin tezkere kararını sevinçe karşıladı.

Başkent Trablus'ta binlerce kişi bir ara geldi. Meclis'te kabul edilen Libya tezkeresi kutlandı.

Akşam saatlerinde başkentin kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan Trabluslular, darbeci General Halife Hafter'i protesto etti.

Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterildi.

Trabluslular, Türkiye'ye tezkerenin kabul edilmesinden duydukları sevinci ifade etti.

Meydanda, Türk bayrağının yanı sıra Cezayir ve Tunus bayrakları da yer aldı.

Meydanı dolduran kalabalık Hafter'i destekleyen ülkelere ise tepki gösterdi. Libyalılar, Birleşmiş Milletler'i Trablus'ta yaşananlara karşı kayıtsız kalmakla suçladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonia Guterres, Libya'da acil ateşkes ilan edilmesi ve tüm tarafların siyasi diyaloğa dönmesi çağrısını yineledi. Guterras, ülkeye verilecek dış desteğin çatışmaları daha da derinleştireceğini savundu.

Libya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gündeminde. Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Libya tezkeresini Meclis'te kabul etmesi skandal ifadelerle kınandı.

Açıklamada, "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.



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