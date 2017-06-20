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Londra'da bir cami saldırısının faili belli oldu

Londra'da bir cami saldırısının faili belli oldu. Saldırıyı 47 yaşındaki Darren Osborne'un (Derın Ozborn) gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu arada Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı.

Londra'da bir cami saldırısının faili belli oldu

Londra'da teravih namazının ardından bir caminin çıkışına düzenlenen saldırının failinin kimliği açıklandı.

Saldırının 4 çocuk babası 47 yaşındaki Darren Osborne (Derın Ozborn) tarafından yapıldığı öğrenildi.

Saldırganın daha önce polis tarafından bilinmediği bildirildi. Failin yalnız hareket ettiği sanılıyor.

Camiye yönelik saldırıya Türk Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Yapılan yazılı açıklamada "İbadetten dönen Müslümanları hedef alan ve bir kişinin hayatını kaybetmesi, çok sayıda insanın yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını üzüntüyle öğrendik. Kutsal Ramazan ayında masum insanlara karşı düzenlenen ve Birleşik Krallık’ın geleneksel çok kültürlü, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanan toplumsal düzenini ve huzur ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz." denildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Londra
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