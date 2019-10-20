Londra'da Brexit karşıtı yürüyüş

Başını Brexit konusunda yeni referanduma gidilmesini talep eden "Halkın oyu" grubunun çektiği gösteride, yaklaşık 1 milyon kişi Hyde Park'tan İngiliz parlamentosu önüne yürüdü. Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı yeni Brexit anlaşmasına karşı slogan atan göstericiler, Johnson ve Brexit karşıtı döviz ve pankartlar taşıdı.

Parlamento önünde bulunan Brexit yanlısı küçük bir grup ile Brexit karşıtı eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Soyadlarının kullanılmasını istemeyen göstericiler, Brexit ile ilgili görüşlerini AA muhabiri ile paylaştı. Jeremy adlı gösterici, İngiltere'nin AB'den ayrılmak istediğini ve Birleşik Krallık'ın diğer unsurlarını da peşinden sürüklediğini söyleyerek "Küçük İngiltere AB'den ayrılmak istiyor. Birleşik Krallık ise AB'den ayrılmayı istemiyor. Biz hepimiz burada Birleşik Krallık'ın diğer unsurlarını olduğu kadar biraz aklı olan ve AB'de kalmak isteyen az sayıdaki İngiliz'i de desteklemek için bulunuyoruz. Ben de o İngilizlerden biriyim." diye konuştu.

Neil adlı üniversite öğretim üyesi gösterici de "Burada İngiliz parlamentosundaki milletvekillerinin Brexit'i ve İngiltere'nin Avrupa'nın parçası olduğu gerçeğini bir kez daha düşünmesini sağlamak için bulunuyorum." görüşünü dile getirdi.

Brexit konusunda yeni bir referandumun gerekli olduğunu belirten 48 yaşındaki gazeteci Nick de "Bu gösterilere 3. kez katılıyorum. Brexit anlaşması konusunda son kararın halka verilmesinden yanayım. Boris Johnson'ın bu ülkeye yapmaya çalıştığı şey ve parlamentoda olup bitenler konusunda şoke olmuş durumdayım. Brexit'in her şekli utanç verici." ifadesini kullandı.

"Brexit sahte bir hayal"

İtalyan asıllı İngiliz iş adamı Dairo 20 yıl önce İngiltere'ye yerleştiğini, çocuklarının İngiliz vatandaşı olduğunu, kendi şirketinde de İngilizlerin ve AB vatandaşlarının çalıştığını söyledi. "2016 referandumundan bu yana ekonomi bozuldu." ifadesini kullanan Dario, "Bu korku tacirliği değil, bir gerçek ama Brexit yandaşları bunu görmek istemiyor. Yatırımın gelmediğini, istihdamın gerilediğini duymak istemiyorlar. Referandumdan beri buradaki hiç kimsenin hayatı daha iyiye gitmedi." diye konuştu.

Referanduma kadar İngiltere'nin Avrupa'da önde gelen bir ülke olduğunu belirten Dario, Brexit kararının alınmasından bu yana ise ülkenin başka ülkelerin alay konusu haline geldiğini anlattı. Brexit'i "sahte bir hayal" şeklinde nitelendiren Dario, çocuklarının geleceğini buna feda etmek istemediğini dile getirdi.

"Parlamentodaki şarlatanlardan kurtulmak istiyorum"

Brexit yanlısı gösterici Kevin ise "Demokrasimizi, ülkemin kendi kendisini yönetme hakkını savunmak için buradayım. Parlamentodaki şarlatanlardan kurtulmak istiyorum. Onlar halkın iradesinin önüne geçiyorlar. İngiltere'nin AB'de kalmasını isteyen bütün bu insanlar da Brexit'i durdurmaya çalışıyor ama insanlar bunun için oy verdi. Bu milletvekilleri halkı temsil etmiyor." dedi.

Kevin, parlamentonun Brexit'i engellemesi durumunda ise ülkeyi bir "Brexit ihtilali"nin beklediğini savundu.

Michelle adlı Brexit yanlısı kadın gösterici de Brexit için yeni referandum talebiyle yürüyen eylemcileri "ezikler" diye nitelendirerek "Halk bu konuda oyunu 2016'da zaten verdi. AB'den ayrılmak için oy kullandık. Parlamentodaki belki ideal Brexit anlaşması değil ama yine de onaylanmasını ümit ediyorum. Artık AB'den çıkmamız ve normal hayatımıza, gerçek sorunlarımızı düşünmeye dönmeliyiz." dedi.

Oylama ertelendi

İngiltere ile AB, önceki gün Brexit konusunda yeni bir anlaşmaya varmıştı. Daha önce 3 kez reddedilen anlaşmada tepkilere yol açan Kuzey İrlanda'ya ilişkin "tedbir maddesi" kaldırılarak konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye yer verilmişti.

Yeni anlaşmaya göre, Brexit'in ardından Kuzey İrlanda bir dizi AB kuralına uymaya devam edecek. Kuzey İrlanda, kağıt üzerinde İngiltere'nin gümrük sahası içinde kalmayı sürdürse de fiilen AB'nin ortak pazarının parçası olacağından İngiltere ile Kuzey İrlanda arasında gümrük duvarı oluşacak.

Kuzey İrlanda'ya İngiltere içinde ayrıcalıklı bir konum tanıyan bu düzenlemenin devam ettirilmesi veya sona erdirilmesi de Kuzey İrlanda bölgesel parlamentosunun onayına tabi olacak. Bölgesel parlamentonun bu konuda 4 yılda bir oylama yapması öngörülüyor.

Yeni Brexit anlaşmasının bugün oylanması öngörülüyordu ancak iktidardaki Muhafazakar Partiden ihraç edilen Oliver Letwin'in verdiği ve anlaşmanın daha detaylı incelenmesi için bugün oylanmamasını öngören değişiklik teklifinin 306'ya karşı 322 oyla kabul edilmesiyle asıl oylama gelecek haftaya kaldı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan Brexit referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı ancak İngiltere'de seçmenlerin yüzde 46'sı, Galler'de yüzde 47'si, Kuzey İrlanda'da yüzde 56'sı, İskoçya'da ise yüzde 62'si AB üyeliğinin devamında yana oy kullanmıştı.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart olan Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.