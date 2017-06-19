Londra'nın kuzeyinde bulunan Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kamyonet, çevredeki yayaları ezdi

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında teravih namazı sonrası Müslümanları hedef alan araçlı saldırının terörle mücadele birimi tarafından inceleneceği duyuruldu. Saldırıda en az bir kişinin öldüğü duyuruldu.



Londra polisinden yapılan açıklamada, Finsbury Park semtinde bir minibüs sürücüsünün aracıyla kaldırımdaki yayalara çarptığı eylemde, bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.







Olayda yaralanan 8 kişinin bölgedeki 3 ayrı hastaneye kaldırıldığını belirten polis, hafif yaralı 2 kişinin tedavisinin ise olay yerinde tamamlandığını aktardı. Yetkililer, yaralıların durumunun bıçaklı saldırı kaynaklı olmadığını bildirdi.



Londra polisi, 48 yaşındaki sürücünün ise, önlem amacıyla hastaneye götürüldüğünü ve taburcu edilmesini takiben sorgusuna başlanacağını duyurdu.



Yetkililer ayrıca olayın terörle mücadele birimi tarafından incelendiğini ve şüphelinin akli sağlık durumunun da teste tabi tutulacağını aktardı.







Yerel saatle 00.20'de (TSİ 02.20) Finsbury Park Camisi yakınında bulunan "Muslim Welfare House" adlı toplum merkezi önünde teravih namazı çıkışı bir kamyonet sürücüsü, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürmüştü.



Londra merkezli Britanya Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Harun Khan, saldırganın eylemiyle teravihden çıkanları "kasten hedef aldığını" vurgulamıştı.



Caminin bulunduğu ve adını aldığı Finsbury Park semti, genellikle konutsal yerleşim alanlarından oluşurken, Türkçe konuşan toplum üyeleri de bu bölgede yoğun olarak ikamet ediyor.







Görgü tanıkları, "beyaz bir İngiliz erkek" olarak tanımlardıkları saldırganın aracını cami yakınındaki kaldırımda bulunan vatandaşların üzerine sürdüğünü ve "Müslümanları öldüreceğim" diye bağırdığını aktarmıştı.



Olay yerindekiler tarafından yakalanan ve aracın şoförü olduğu düşünülen bir kişi ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.



Londra'da bu ay başında ve mart ayında benzer saldırılar yaşanmıştı.