İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Henry Jackson Derneği, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü PYD ve YPG ile ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda, PYD ve YPG'nin PKK'nın bir kolu olduğu ve ikisinin de Kandil'den talimat aldığı vurgulandı. YPG saflarında savaşan Avrupalılara dikkat çekilen raporda, bu kişilerin ülkelerine döndüğünde potansiyel suç ve terör unsuru olabileceği belirtildi

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PKK'nın Suriye'deki uzantıları PYD ve YPG'yle ilgili İngiltere'de dikkat çeken bir rapor yayımlandı.



Londra merkezli düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği tarafından yayımlanan raporda, YPG ve PYD'nin PKK'nın bir kolu olduğu ve her iki örgütün de Kandil'den yönetildiği belirtildi.



"YPG yönetiminin irili ufaklı konularda PKK liderlerine hesap verdiği açık." ifadesininin kullandıldığı raporda PKK'nın İran'daki kolu PJAK'a da yer verildi. PKK'nın 2002 yılından itibaren dünya çapında "Markalaşmak" için farklı isimlerle kendine bağlı yeni örgütler kurduğu kaydedildi.



Kyle Orton imzalı raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntıysa YPG saflarındaki yabancı savaşçılar oldu. Avrupa'dan çok sayıda kişinin YPG saflarında savaştığına ve bu kişilerin ülkelerine döndüğünde oluşacak tehlikelere işaret edildi. Suriye'deki Batılıların PKK'nın Avrupa'daki geniş boyutlu suç-terör şebekesinde görev alma ihtimalinin ciddi endişe kaynağı yaratttığı ifade edildi.



Raporda ayrıca, Avrupalı ülkelerin YPG'ye katılan savaşçılarla ilgili özel önlemler almaları isteniyor. İngiliz hükümetine de ülkeye geri dönen İngilizler'i taramadan geçirmesi tavsiyesinde bulunuyor.



ulusal.com.tr