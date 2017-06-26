Siyahi İngiliz Da Costa'nın Londra'da gözaltına alınmasından sonra hayatını kaybetmesini protesto eden göstericiler, polis karakoluna tuğlalarla saldırdı

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Da Costa'nın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, akşam saatlerinde Londra'nın doğusundaki Stratford bölgesinde polisle karşı karşıya geldi.



Stratford yakınlarında Forest Gate bölgesindeki polis karakolu önünde toplanan göstericilerden bazıları karakola tuğla ve muhtelif cisimler fırlattı.



Çok sayıda gencin katıldığı gösterilerde, "Adalet istiyoruz" ve "Edson için adalet" gibi sloganlar atıldı. Göstericiler karakol çevresinde de küçük ateşler yaktı. Göstericilerin agresifleşmesiyle Londra polisi de bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk etti. Polisin helikopterlerle izlediği gösteride herhangi bir gözaltı olmadı.



25 yaşındaki Da Costa 15 Haziran'da Londra'nın doğusunda aracının içinde gözaltına alınmıştı. Polisin, gözaltı sırasında güç ve gaz kullandığı tespit edilmişti.