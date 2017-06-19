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Londra'daki yangında ölü sayısı 79'a çıktı!

Londra’daki Grenfell gökdeleninde geçtiğimiz hafta çıkan yangında ölenlerin ve kayıp olanların sayısı 79’a yükselirken çok sayıda kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.

Londra'daki yangında ölü sayısı 79'a çıktı!

İngiltere’nin başkenti Londra’daki 24 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79’a çıktığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, başkentin batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı binada (Grenfell Tower) geçen hafta salı günü çıkan yangında hayatının kaybedenlerin sayısının 79’a ulaştığı ve sadece 5 kişinin kimliklerinin belirlenebildiği belirtildi.

Polis şefi Stuart Cundy, cesetleri binadan çıkartabilmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek ölü sayısının artabileceğini çünkü kayıp olduğu bilinmeyen kişilerin de yangın sırasında binada olabileceğini kaydetti. 

Cundy, felaket sırasında binadan kaçmayı başarabilenlerin polise bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kensington Belediyesine ait 127 daireli sosyal konutta saatler sonra kontrol altına alınan yangındaki kayıpların öldüğü varsayılıyor.

İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower'ın ikametgahlara ayrılan 20 katında, 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Görgü tanıkları, yangının 4. katında bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını belirtti ancak bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere #Londra
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