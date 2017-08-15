İngiltere Londra'da Holborn metro istasyonu yangın alarmı sebebiyle kapatıldı.
Bölgeden dumanlar yükseldiği belirtiliyor.
PATLAMA SESİ İDDİASI
Bir iddiaya göre ise patlama sesi duyanlar da var.
Londra İtfaiyesi duruma müdahale ediyor.
Yetkililer yangınla ilgili araştırma başlattı.
ulusal.com.tr
İngiltere'nin başkenti Lonra'da yangın alarmı verildi. Holborn metro istasyonu kapatıldı. Bu arada patlama sesinin duyulduğu iddia edildi
İngiltere Londra'da Holborn metro istasyonu yangın alarmı sebebiyle kapatıldı.
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