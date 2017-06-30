Montpellier'in 74 yaşındaki kulüp başkanı Louis Nicollin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye onu Belhanda'yı Fenerbahçe'ye satmayacağını açıkladığı gün söylediği sözlerle hatırlıyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) mücadele eden Montpellier Kulübünün 1974'ten bu yana başkanlığını yapan Louis Nicollin, 74. doğum gününde hayatını kaybetti.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Louis Nicollin'in ölüm haberini aldığımız için büyük üzüntü içindeyiz. Eşi Colette, çocukları Olivier ile Laurent, aile fertleri ve sevenlerinin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Fransız basınında yer alan haberlerde, Nicollin'in, 74. doğum gününü kutlamak için gittiği Garons'taki bir lokantada kalp krizi geçirdiği ve götürüldüğü Nimes kentindeki Caremeau Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.







BELHANDA'NIN GELDİĞİ GÜN ÖLDÜ





Belhanda'nın 2013 sezonunda Montpellier'de oynadığı dönemde Fenerbahçe Faslı futbolcu transferinde büyük aşama kaydetmiş ancak Louis Nicollin engeline takılmıştı. Sarı-Lacivertliler Belhanda ile anlaşma sağlandıktan sonra transferi KAP'a bile bildirmişti ancak daha sonra taraftar baskısı nedeniyle Fransız basınına açıklama yapmak durumunda kalan Nicollin, "Ölsem Belhanda'yı Türkiye'ye göndermem" diyerek köprüleri atmıştı.



Montpellier'nin başkanlığına, alt liglerde mücadele ettiği 1974'te seçilen Fransız iş adamı, kulübü, 1990'da Fransa Kupası şampiyonluğuna taşımıştı. Montpellier, 1999'da UEFA Intertoto Kupası'nı, 2011-12 sezonunda ise tarihindeki tek Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmıştı./Posta