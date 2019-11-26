Lübnan'da gerilim tırmandı

Lübnan’da ekonomik nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösterilerin siyasetteki fay hatlarını tetiklemesine ramak kaldı.

Göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor. Sokak eylemlerine güvenlik güçleri sert müdahale ediyor. Sokaklarda yer yer otomatik silah tüfek sesleri duyuluyor.

Birleşmiş Milletler ise çalışanlarına sokağa çıkma yasağı getirdi.

Lübnan Ordusu gerginliğin tırmandığı noktalara sevk edildi.

Pazartesi günü Lübnan’da gerilimi tırmandıran bir trafik kazası meydana geldi. Protestocuların yolu kapadıklarını fark etmeyen Hizbullah üyesi Hüseyin Shalhoub kullandığı aracıyla kaza yaptı. Shalhoub ve yanındaki Sanaa El-Jondi kazada hayatını kaybetti.

Shalhoub ve Jondi’nin cenaze töreni Hizbullah taraftarlarının öfkesine sahne oldu.

Cenazenin ardından Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, başkentin işlek meydanlarından Riyad es-Sulh ve Fuad Şehab köprülerini trafiğe kapatan göstericilere saldırdı.

Gösterilerin sona erdirilmesini isteyen ve çadırları yakan grup, 10 kişiyi yaraladı.

Güvenlik güçleri ise saldırıya müdahale ederek olayların daha da büyümesini önledi.

Öte yandan Lübnan’da göstericiler başkent Beyrut'ta "ABD'nin ülkenin iç işlerine müdahalesini" protesto etti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, "Beyrut özgürdür" ve "Sömürü istemiyoruz" gibi pankartlar taşıdı.

"ABD'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmesini istemediklerini" haykıran protestocular eylemde ABD bayrağını ateşe verdi.

Lübnan’da 17 Ekim’de başlayan protestoların ardından Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı. Hariri’nin istifasına rağmen henüz yeni bir hükümet kurulmadı. Gösteriler ise ülkede günlük yaşamı ve bölgede istikrarı olumsuz etkiliyor.

ulusal.com.tr