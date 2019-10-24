Lübnan'da gösteriler ikinci haftasına girdi

Lübnan'da hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan kitlesel protestolar ikinci haftasına girdi.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde süren gösteriler günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Özellikle son bir haftadır göstericilerin yolları sık sık trafiğe kapatması nedeniyle ulaşım başta olmak üzere kamu ve özel sektör hizmetleri aksıyor.

Ekonomik taleplerle başlayan gösterilerde gelinin noktada Başbakan Hariri'nin istifası isteniyor.

Lübnan Güçleri Partisi, kabinedeki 4 bakanının istifasını duyurmuştu. Ancak bu girişim dışında siyasi tüm aktörler hükümetin devamı konusundaki tutumlarını sürdürüyor.

Uzlaşmaz gözüken mezhep eksenli siyasi güçler hükümetin düşmemesi konusunda birleşmiş görünüyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Mişel Avn, televizyondan Lübnan halkına seslendi. Bir haftadır hükümet karşıtı protestolarını sürdüren eylemcilerin taleplerini dinlemeye hazır olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, Başbakan Hariri'nin birkaç gün önce duyurduğu reform paketinin, Lübnan'ı finansal ve ekonomik çöküntüden kurtarmanın ilk adımı olacağını savundu.

ulusal.com.tr