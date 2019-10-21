Lübnan'da halk, Başbakan Hariri'nin istifasını istiyor

Lübnan'da ekonomik nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Sokaklardaki Lübnanlılar Başbakan Saad el-Hariri'nin istifasını istiyor. Hristyan Lübnan Güçleri Partisi'nin hükümetteki dört bakanı istifa etti.

Lübnan'da ekonomik kriz toplum hayatını etkiliyor. Gösteriler, perşembe günü hükümetin sosyal iletişim ağı WhatsApp gibi uygulamalardan vergi alacağını açıklamasının ardından patlak verdi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan yapıya sahip Lübnan'da, Suriye'den gelen 1 milyonu aşkın sığınmacı nedeniyle siyasi ve ekonomik sıkıntılar arttı.

Hükümet sosyal medya vergisi ve zamlardan vazgeçtiğini duyursa da bu çaba eylemlerin bitmesi için yeterli gözükmüyor. Son olarak Başbakan Hariri yeni bir ekonomi paketi açıkladı. Ancak bu halkın memnun etmeye yetmedi.

Beyrut merkez ve 6 farklı noktada toplanan göstericilerin toplam sayısının 1 milyon 700 bine ulaştığı belirtiliyor.

Göstericiler, hükümetin istifasının yanı sıra genel grevlerin sürdürülmesi ve yolların kapatılarak meydanların doldurulması çağrıları yapıyor.

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