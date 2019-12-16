Lübnan'da halk sokaklara çıktı, polisle çatıştı

Haftasonu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce gösterici Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı protesto etmek için toplandı.



Göstericiler Cumhurbaşkanı Avn'ın yeni hükümet için yaptığı istişarelerden istedikleri sonucun çıkmayacağını düşünüyor.



İstişareler sonucunda mevcut Başbakan Hariri'nin yeniden görevlendirileceği dedikoduları halkı tedirgin ediyor. Buna karşı binlerce kişi, başkentin merkezinde yöneticileri protesto etti.



Şehitler Meydanı'ndan parlamento binasına yürümek için bariyerleri aşmaya çalışan protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı. Güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz bombalarına karşı göstericilerin taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Onlarca kişi yaralandı.



Öte yandan Şii Hizbullah ile Emel hareketi tarafları, göstericiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale edince Hizbullah ve Emel hareketi mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.



Ülkedeki protestolar iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana en büyük kriz olarak nitelendiriliyor.







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