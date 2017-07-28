Lübnan’ın Sayda şehri sahili yakınlarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında çöplerden temizlenen bir adada gerçekleştirilen konser, dinleyicilerden beğeni aldı.

Lübnan’ın Sayda şehri yakınlarında, belediyenin desteği ve bir sivil toplum kuruluşunun girişimiyle çöplerden temizlenen küçük bir adada konser verildi.

Ülkenin güneyindeki Sayda sahiline yakın Ziri adasında, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sayda Belediyesinin desteği ve bir sivil toplum kuruluşunun girişimiyle çöplerin temizlenmesinin ardından konser gerçekleştirildi.



Üniversite ve lise çağındaki gençlerden oluşan orkestranın verdiği konserde izleyenlerin beğenisini topladı.



Adadaki organizasyonun sorumlusu Kamil Kozbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Konseri bu adada vermemizin bir anlamı var. Ada eski Sayda kültürünün yaşandığı tarihi bir anlam taşıyor. Ancak adada zamanla biriken çöpler Sayda sakinlerini bu şirin yerden uzaklaştırmıştı.” dedi.



Kozbe, çöpleri Sayda Belediyesinin de desteğiyle temizlediklerini ve bu sayede adanın tekrar ziyaretçi aldığını belirterek, “Biz de adanın tanıtımını yapmak için böyle bir konser vermeyi uygun bulduk. Böylece Sayda’nın tarihine ışık tutan bu ada, Saydalılar tarafından tekrar keşfedilecek.” diye konuştu.



Çok sayıda Lübnanlının ilgi gösterdiği konsere bazı milletvekilleri de katıldı.



Lübnan'da 2015'te eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla ülke sokaklarında toplanamayan atıklar, geniş çaplı halk protestolarına sebep olmuştu. Soruna çözüm için açılan yeni çöp toplama merkezlerinin ise aktivistlerin açtığı davalar ve ortaya çıkan yeni sorunlar nedeniyle zaman zaman kapatılması ülkede çöp sorununa neden oldu.



Son olarak Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nın yanında açılan Costa Brava çöp toplama alanı, çevresinde biriken martılar nedeniyle hava trafiğini tehdit etmeye başlamıştı.