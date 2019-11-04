Lufthansa'da kabin personeli 2 günlük greve gidiyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelinin devam eden iş anlaşmazlığı nedeniyle 48 saatlik greve gideceği bildirildi.
DÜNYA 04.11.2019, 16:45
Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasından yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı sendika, Almanya'daki havalimanlarında 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de 48 saatlik iş bırakma kararı aldı.
Lufthansa'da çalışan kabin personeli, ücretlerinin artırılması konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine 20 Ekim'de Frankfurt ve Münih havalimanlarında 5 saatliğine işi bırakmıştı.
Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, rakamı 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti.
Kaynak: AA
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