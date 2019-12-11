Macron'a karşı hayat durdu

Fransa'da geçen hafta ilan edilen süresiz genel grev devam ediyor.

Sarı Yelekliler'in de destek verdiği genel grev ve protestolar nedeniyle haftasonu pek çok şehirde halk ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Grev ve gösteriler nedeniyle ülkede ulaşım felç oldu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformununa karşı başlayan grev 7'inci gününde.

Hava yolu şirketleri, grev nedeniyle uçuşların yüzde 20'sinin iptal etti. Tren seferlerinin sadece beşte biri yapılabiliyor. Başkent Paris metrosundaki aksamalar nedeniyle tam bir kaos yaşanıyor.

Başkent Paris'in yanı sıra Marseille, Bordeaux, Rennes, Lille ve Lyon gibi büyük kentlerde de halk Macron politikalarına karşı sokaklara çıktı. Genel grevin yanı sıra bir protesto dalgası da ülkeyi sardı.

ulusal.com.tr

