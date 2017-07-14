Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de önceliklerinin Esad'ın gitmesi olmadığını yineledi. Amerika Başkanı Donald Trump ile birlikte basın toplantısı yapan Macron, her konuda Amerika ile aynı fikirde olmadıklarını da belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suriye'de önceliklerinin Devlet Başkanı Beşar Esad'ın gitmesi olmadığını tekrarladı. Bu sözler Amerika Başkanı Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında söylendi.



Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın alternatifi olmadığını dile getirdi. Suriye'ye yeni bir yaklaşımları olduğunu belirten Macron, "Tek ana hedefimiz terörün yok edilmesidir. Başkan Esad'ın çekilmesi Fransa için temel öncelik değildir" dedi.



Cumhurbaşkanı Macron, Amerika ile ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Suriye konusunda görüş birliği içinde olduklarını da söyledi. Macron, "Birçok konuda aynı kararlılığa sahibiz. Küresel ısınma konusu da içinde olmak üzere çok az konuda görüş ayrılıkları içindeyiz. Ben Paris İklim Sözleşmesi'ne bağlılığımı sürdürüyorum" diye konuştu.



ulusal.com.tr