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Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun beyin ölümü yaşadığını söyledi ve NATO ülkeleri arasında koordinasyon bulunmadığını söyledi.

DÜNYA 07.11.2019, 15:47
Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisine verdiği röportajda 'NATO'nun beyin ölümü yaşadığını' söyledi. 

"Şu anda yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür" diyen Macron, bunun sebebi olarak ise 'ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyon eksikliğini' ve 'NATO'nun kilit ülkesi Türkiye'nin Suriye'deki saldırgan eylemlerini' gösterdi.

Macron, "Herhangi bir karar alma sürecinde ABD ile Avrupa arasında koordinasyon yok. Çıkarlarımızın tehlikede olduğu bir alanda ise, bir başka NATO müttefiki olan Türkiye'nin koordine edilmemiş saldırgan eylemleri var" ifadelerini kullandı. Sputnik

#fransa #Emmanuel Macron #nato
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