Maduro'dan orduya 'hazır ol' çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya ve ABD tarafından kışkırtma yapılacağı uyarısında bulundu. Askeri birliklerin seferber edilmesi için talimat verdi.

Maduro ulaştırma çalışanları ile buluştu. Venezuela Lideri burada “Kolombiya sınırında bir provokasyon hazırlığı bilgisini aldım. Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri’nin tüm personeli teyakkuz durumunda olmalı” şeklinde konuştu.

Maduro, sınırda askeri bir çatışma başlatarak dikkatleri Kolombiya’daki halk eylemlerinden uzaklaştırmayı amaçladığını söyledi.

Kolombiya’da genel grev ve protestolar ülke çapına yayıldı.

Gösterilerde hayatını kaybeden 18 yaşındaki gösterici Dilan Mauricio Cruz'un ABD ve İsrail'de de kullanılan 12 kalibrelik tüfek için kullanılan mühimmatla öldürüldüğü açıklandı.

21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlayan gösteriler sırasında 4 kişi öldü. 351 gösterici ile 182 polis yaralandı.

ulusal.com.tr