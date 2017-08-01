ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında yaptırım kararı aldı. ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için önceki gün yapılan kurucu meclis seçiminin ardından Devlet Başkanı Nicholas Maduro hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Madura'ya ülkesinde otoriter bir rejim kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.



Venezuela'da dün yapılan kurucu meclis seçiminin, demokratik yollarla iş başına gelen Ulusal Meclis'in anayasal haklarını gasp etmeyi hedeflediği ifade edilen açıklamada, "Bu seçim, Venezuela'nın anayasal ve demokratik düzeni için bir parçalanmayı temsil etmektedir." denildi.



ABD'nin yaptırım kararıyla Maduro'nun ABD'deki tüm mal varlığı dondurulurken, Amerikalıların kendisiyle ilişki kurması da yasaklandı.



Venezuela'da halk, anayasanın yeniden yazılması için oluşturulacak kurucu meclis temsilcilerinin belirlenmesi için düzenlenen seçim nedeniyle sandık başına gitmişti.



Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Ramirez, önceki gün yapılan seçimlere katılım oranının yüzde 41,53 olduğunu, bunun da 8 milyon 89 bin 320 kişiye tekabül ettiğini bildirmişti. Muhalefet ise sadece 2-3 milyon kişinin oy kullandığını öne sürerek, konseye tepki göstermişti.



Öte yandan Arjantin, Peru, Kolombiya ve Panama'dan yetkililer, hükümetlerinin Venezuela'daki seçimlerin sonuçlarını tanımayacağını bildirdi.





ulusal.com.tr