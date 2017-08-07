Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Valencia'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Maduro saldırının arkasında Amerika ve Kolombiya'nın olduğunu söyledi. Venezuela Genelkurmay Başkanı Suarez Chourio da saldırısının yaşandığı 41'inci Tugay'da konuştu. "Ordu, Bolivarcı Devrim ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadık kalacak" dedi.

Venezuela'nın Valencia kentinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili Devlet başkanı Nicolas Maduro'dan bir açıklama geldi.



Devlet televizyonuna konuşan Maduro, 8 kişinin tutuklandığı saldırının arkasında Amerika ve Kolombiya'nın olduğunu söyledi.



Saldırının elebaşının ordudan ihraç edildikten sonra izini kaybettiren Yüzbaşı Juan Caguaripano olduğunu belirten Maduro, bu yüzbaşının ABD'nin himayesinde olduğunu ve son zamanlarda Miami, Panama ve Kolombiya'ya gittiğini kaydetti.



6 Ağustos sabahı yaşanan saldırıyı bastıran Venezuela Genelkurmay Başkanı Suarez Chourio saldırının yaşandığı 41'inci tugayda açıklama yaptı.



Kurmaylarını da yanına alan Çuryo, ordunun Bolivarcı Devrime ve Devlet Başkan Nicolas Maduro'ya sadık kalacağını vurguladı.



Konuyla ilgili Venezuela Ulusal Silahlı Kuvvetler Birliği yazılı bir bildiri yayımladı. Bildiride saldırıyı düzenleyen grubun çaldığı bazı silahların güvenlik güçleri tarafından arandığı belirtildi.



Saldırıya ilişkin Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes Ulusal Kanal'a özel bir açıklama yaptı.



Ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme ve demokrasiyi bitirme amacı taşıyan Amerikan destekli çetenin saldırı girişimi, demokrasiye, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ve Bolivarcı Devrime sadık Ordu tarafından bozguna uğratılmıştır.



HABER: DENİZ ADALI

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