ABD, başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından, Cumhurbaşkanı Maduro'ya destek veren Venezuelalı 8 kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı. Karar piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Tek finansman kaynağı petrol olan Venezuela ekonomisi, ABD yaptırımları nedeniyle iflasa sürüklenirse, petrol fiyatları bir anda yüzde 60 civarında artabilir

Amerika, petrol ülkesi olan Venezuela üzerindeki baskısını sürdürüyor.



Hafta sonu uygulamaya koyduğu darbe girişimi başarısızlığa uğrayan ABD şimdi de, Venezuela anayasasını değiştirmeyi hedefleyen Kurucu Meclisi destekledikleri gerekçesiyle 8 kamu yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.



ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Venezuela'da 8 kamu yetkilisine yaptırım uygulanacak" ifadelerine yer verildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'ya destek verdiği için hakkında yaptırım kararı alınanlar arasında eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kardeşi Adan Coromoto Chavez de bulunuyor.



Washington yönetimi yaptırım listesine alınan kişilerin ülkedeki tüm mal varlıklarını dondurdu, Amerikalıların da bu kişilerle ilişki kurmasını yasakladı. ABD yönetimi, Venezuela'da anayasanın yeniden yazılması için 30 Temmuz'da yapılan Kurucu Meclis seçiminin ardından Maduro hakkında da yaptırım kararı almıştı.



ABD'nin bu kararı başta tek finansman kaynağı petrol olan Venezuela üzerindeki ekonomik iflas baskının artması anlamına geliyor. Günlük 1.9 milyon varil üretim ile dünyanın lideri olan Venezuela, ABD'ye her gün 800 bin varil petrol ihraç ediyor.



Venezuela'nın yılsonuna kadar 5 milyar dolarlık borç ödemesi yapması gerekiyor. Bu ödemelerin büyük kısmı devlet kontrolündeki enerji şirketi PDVSA gelirleriyle yapılıyor. Hükümetin kasasındaki nakit para miktarı sadece 3 milyar dolar var.



ABD, petrol alanında yaptırım uygulamasa da, Venezuela'ya yönelik diğer yaptırımları ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Venezuela'da yüzde 70 olarak görülen iflas riski, piyasaları tedirgin ediyor. Buna göre ülke ekonomisi iflas ederse, uzun süredir baskı altında tutulan petrol fiyatları bir anda yüzde 60 oranında artarak 80 dolara fırlayabilir.



ulusal.com.tr