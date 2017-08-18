Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki hükümet binalarına Kürdistan flaması asılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme flamanın Kerkük’te asılamayacağına karar verdi. Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani ise kararı uygulamayacaklarını belirtti.

Mahkeme “Kürdistan flaması asılamaz” dedi. Talabani kararı uygulamayacaklarını söyledi.



Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki hükümet binalarına Kürdistan flaması asılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin kararını iptal etti.



Açıklamada, "Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani tarafından 30 Mart 2017'de imzalanan, IKBY bayrağının göndere çekilmesi kararı anayasaya aykırıdır." denildi.



Konuya ilişkin Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani’den de bir açıklama geldi. İptal kararını uygulamayacaklarını öne süren Talabani, mahkemenin radikal siyasi partilerin baskısı altında böyle bir karar aldığını belirtti.



Kerkük İl Meclisi'nde mart ayında Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda kamu binalarına Kürdistan flaması asılması kararı kabul edilmişti.



Kararın anayasaya aykırı olduğunu belirten Türkmenler ve Araplar, Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani hakkında dava açarak konuyu mahkemeye taşımıştı.



Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor.





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