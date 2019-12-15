Malezya'da sel afeti
Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde sel afeti yaşandı. Yağışların sürdüğü bölgede 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edilirken, kırmızı alarm verildi.
DÜNYA 15.12.2019, 15:26
Malezya'da sel baskını sonrasında yaklaşık 4 bin kişi evsiz kaldı.
Kuvvetli yağışların 13 Aralık'tan bu yana devam ettiği ülkenin Johor eyaletinde sel meydana geldi.
Tedbir amacıyla 3 bin 835 kişi evlerinden tahliye edildi.
Tahliye edilen binlerce kişi, güvenli bölgelere yerleştirildi.
Yardım kuruluşları yemek ve giyecek yardımı yaptı.
Bölgede kırmızı alarm seviyesi sürüyor. Yetkililer yağış ve sel tehlikesinin süreceği konusunda uyarılar yaptı.
ulusal.com.tr
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