Mali'nin başkenti Bamako'da bir otele düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü.

Mali'deki BM İstikrar Misyonundan (MINUSMA) adı açıklanmayan bir yetkili, Bamako yakınlarındaki Campement Kangaba oteline, radikal örgüt üyesi olduğu sanılan kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.



BBC'nin haberine göre, Bamako'da yabancı turistlerin kaldığı otele düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, saldırganlar rehin aldıkları kişileri serbest bıraktı.

Güvenlik güçleri sözcülerinden Komutan Modibo Traore, güvenlik güçlerinin olay yerine girmeyi başardığını ifade etti.

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmaların sürdüğünü söyleyen Traore, "Operasyon devam ediyor. 3 ya da 4 saldırgan olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Operasyonu düzenleyen Mali güvenlik güçlerine, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin yanı sıra Fransız terörle mücadele ekiplerinden askerin de katıldığı bildirildi.

ABD'nin yaklaşık bir hafta önce, Bamako'daki dış temsilciliklere ve Batılıların çoğunlukta olduğu diğer yerlere yönelik olası saldırılara karşı güvenlik uyarısında bulunduğu kaydedildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.