İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Manchester kentindeki havalimanının 3 numaralı terminali şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı.

İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Manchester kentindeki havalimanının 3 numaralı terminali şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldı.



Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika olarak duyurdu.



Havalimanı yönetimi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, paketin incelendiğini duyurdu.



Manchester, mayıs ayında bir terör saldırısına hedef olmuştu.



Manchester Arena'daki konserde patlayan bombalar onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.



ulusal.com.tr