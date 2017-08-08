Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek çıkarak, "gerekirse emperyalizme karşı savaşacağını" söyledi.

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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek çıkarak, "gerekirse emperyalizme karşı savaşacağını" söyledi.



Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek oldu. Maradona, Venezuela'daki siyasi krizle ilgili, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e atıfta bulunarak "Ölene de Chavist'iz," diye yazdı.



"Özgür Venezuela için asker üniformasını giyerim"

"Maduro emrettiğinde, özgür Venezuela için asker üniformasını giyerim. En büyük kutsalımız olan bayrağımızı indirmek isteyenlere ve emperyalizme karşı savaşırım," diyen Maradona, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca yaptığı paylaşımı, "Yaşasın Devrim" diyerek bitirdi.