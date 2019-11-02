Mariya Zaharova: ABD 30 milyon dolarlık petrol çıkarıyor

Rusya, ABD'yi petrol kaçakçılığı yapmakla itham etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus Sözcü, ABD'nin IŞİD ile mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını söyledi.

Zaharova, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor" şeklinde konuştu.

ABD askerleri son olarak cuma günü Suriye halkından gasp ettikleri Tırbespiye petrol bölgesinde PKK'lı teröristler ile birlikte devriye atmıştı.



ulusal.com.tr