banner1198

banner1199

banner1197

Mariya Zaharova: ABD 30 milyon dolarlık petrol çıkarıyor

ABD'nin Suriye'den çıkmak yerine kuvvetlerini petrol kuyularının etrafına kaydırması tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkardığını söyledi

DÜNYA 02.11.2019, 18:31
Mariya Zaharova: ABD 30 milyon dolarlık petrol çıkarıyor

Rusya, ABD'yi petrol kaçakçılığı yapmakla itham etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus Sözcü, ABD'nin IŞİD ile mücadele etme bahanesiyle Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığını söyledi.

Zaharova, "ABD, kendi yaptırımları üzerinden, Suriye'den ayda 30 milyon dolarlık kaçak petrol çıkarıyor ve bu bölgelerden çekilmek istemiyor" şeklinde konuştu.

ABD askerleri son olarak cuma günü Suriye halkından gasp ettikleri Tırbespiye petrol bölgesinde PKK'lı teröristler ile birlikte devriye atmıştı.
 
ulusal.com.tr

#mariya zaharova #abd #rusya
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P