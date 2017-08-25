Türkiye-Almanya krizi derinleşirken Alman Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Martin Schulz, bağımsızlık referandumu yapmak isteyen Barzani'ye mesaj yolladı. Schulz, "Referandumu Kürt halkının doğal bir hakkı olarak görüyorum" dedi. Daha önce Alman Dışişleri Bakanlığı, bağımsızlık kararının doğru bir yol olmadığını açıklamış, Erbil'i uyarmıştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz'dan destek geldi. Türkiye-Almanya krizinde Ankara'ya karşı sert tutumuyla bilinen Schulz, "Kürtlerin Referandum yapma hakkı var" dedi.



Erbil merkezli gazete Rudaw'a konuşan Schulz, "Almanya'ya göre referandum konusu, Bağdat'la diyalog yoluyla çözülebilecek bir iç meseledir. Durumdan haberim var ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını umuyorum" diye konuştu.



Schulz sözlerinin devamında, "Aynı zamanda referandumu Irak'ta Kürt halkının doğal bir hakkı olarak görüyorum. Çünkü onlar o ülkede çok zorluk yaşadı. Referandum yapmaya hakları var" ifadelerini kullandı.



Daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Barzani yönetimini uyarmış, bölgede sıkıntıları arttırabilecek tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini söylemişti.



Gabriel, bağımsızlık kararının doğru bir yol olmadığını açıklamıştı.



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