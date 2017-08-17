Türkiye ve İran bölgede terörizme karşı askeri işbirliği kararları aldı. Aynı gün Amerika’dan PKK terör örgütünün Suriye uzantısına üst düzey ziyaret gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Rakka’da YPG’yi ziyaret etti. Amerika’nın terör örgütüne askeri desteği artırma sözü verdi.

Türkiye, İran ve Rusya bölgede teröre karşı ortak mücadele zemini hazırlarken, Amerika terörü beslemeye devam ediyor.



Son örnek yine Rakka’dan. Daha önce defalarca PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG’yi ziyaret eden IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, geleneği bozmadı. Rakka’da, YPG’lilerle görüştü.



Ziyaret sırasında McGurk’ün yanında IŞİD'le mücadele için kurulan uluslararası koalisyondan Komutan Yardımcısı Robert Jones da vardı.



Helikopterle Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa kasabasına giden Amerikalı yetkililer, burada sözde Rakka Sivil Meclisi eş başkanları Leyla Mustafa ve Ömer Eluş ile çok sayıda YPG üst düzey yöneticisiyle görüştü. Amerikalılar görüşmede YPG’ye askeri desteklerini artırma sözü verdi.



Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, YPG’lilerin, Amerikalı yetkililere, yardımların yetersizliğinden bahsettiği öğrenildi.



McGurk daha önce de birçok kez Suriye'nin kuzeyinde YPG ve PYD yetkilileri ile görüşmüştü. Türkiye bu görüşmelere tepki göstermişti.



ulusal.com.tr