AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, İran'da düzenlenen '15 Temmuz darbe girişiminin anatomisi ve darbe sonrası FETÖ ile mücadele' adlı panelde yaptığı konuşmada örgütün sadece Türkiye için değil bütün İslam ülkeleri için bir tehlike olduğunu ifade etti.

- AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, İran'da düzenlenen '15 Temmuz darbe girişiminin anatomisi ve darbe sonrası FETÖ ile mücadele' adlı panelde yaptığı konuşmada örgütün sadece Türkiye için değil bütün İslam ülkeleri için bir tehlike olduğunu ifade etti.



İran'ın başkenti Tahran'da TRT World Araştırma Merkezi ve İran Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen panel sonrası Türk basınına değerlendirmede bulunan Eker, FETÖ'nün dünyayı küresel ölçekte ele geçirmeye çalışan sinsi bir terör örgütü olduğunu söyledi.



Eker, "Dünyada 160 ülkede örgütlenmiş olması bunların hedeflerini bir şekilde tanımlamamıza bize yardımcı oluyor. Örgüt,160 ülkede niye örgütlensin? Örgütlendiği ülkelerde vitrindeki tarafı başka onun altında ise derin çalışmalar yapıyor. Türkiye'de ağır bir bedelle örgütün yaptığı tahribatı önledik. Şimdi biz bütün İslam ülkelerinde bunun bilinmesi gerektiğini inanıyoruz " diye konuştu.



Bölge üzerinde operasyonlar yapılmaya çalışılıyor



Ortadoğu'da haritaların değiştirilmesine yönelik çabaların olduğunu ve bölge üzerinde operasyonlar yapılmaya çalışıldığı söyleyen Eker," Burada olabilecek herhangi bir problem en çok İran ve Türkiye'yi yaralar. O halde bizim olan biten hakkında fikir ve bilgi alışverişinde bulunup, muhtemel anlaşmazlılık ve ihtilafları iki aktör el ele vererek rahatça çözebiliriz" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Eker şöyle devam etti:



"Ortadoğu'nun üzerindeki hesapların arttığı, yoğunlaştığı, terör örgütlerinin buralara tabiri caizse tebelleş olduğu tarihi bir süreçten geçiyoruz. Kimdir bunlar? İşte PKK'dır, FETÖ'dür, IŞID'tir. Bunların arkasında kim var? Bunları kim besliyor, kim destekliyor? Dolayısıyla bölge aktörleri bu coğrafyayı destablize etmeye dönük bu planları doğru teşhis eder, doğru tanımlar ve buna dönük tedbirleri müşterek alırsa bu sorunla daha kolay baş edilir. "



Topraklarımıza kimsenin göz koymasına izin vermeyiz



Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığı kaydeden Eker," Kendi topraklarımıza da kimsenin bir şekilde göz koymasına da izin vermeyiz. Bu da bizim meşru hakkımız" dedi.



FETÖ kendinden mi ibarettir, yoksa...



"15 Temmuz'un arkasında kim var? " diye soran Eker, "Yani FETÖ kendinden mi ibarettir, yoksa FETÖ’yü kullanan birileri mi var? PKK sadece kendisi mi? Bakıyoruz bazı ülkeler PKK’nın üssü haline gelmiş durumunda veya FETÖ terör örgütünün üssü gibi olmuşlar" ifadelerini kullandı.



Tahran'daki FETÖ terör örgütünün anlatıldığı panelde, İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Araştırmalar Başkanı Seyit Muhammed Kazım Seccadpur , TRT World Program Direktörü Resul Serdar Ataş, Şark Forumu Araştırma Direktörü Galip Dalay ve TRT World Direktörü Pınar Kandemir de konuşma yaptı.