Meksika'nın farklı bölgelerinde aralarında bir polis şefinin de bulunduğu 10 kişinin cesedine ulaşıldı.

Meksika'nın farklı bölgelerinde aralarında bir polis şefinin de bulunduğu 10 kişinin cesedine ulaşıldı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Celaya kentinin Polis Şefi J. Santoz Juarez Rocha ve bir koruması gece saatlerinde Salamanca kentinin kenar mahallerinden birinde ölü bulundu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Guanojuato eyaleti savcılık yetkilisi Laura Edith Ortega da Abasolo kenti yakınlarındaki bir köyde aynı ailenin 4 ferdinin evin içinde, 1 ferdinin de evlerinin hemen dışında ölü bulunduğunu açıkladı.



Ortega, söz konusu ailenin diğer 2 çocuğunun da olayda zarar görmediğini kaydetti.



Kentin farklı bir noktasında 2 gencin daha cesedine ulaşıldığını aktaran Ortega, işlenen cinayetlerin bağlantılı olup olmadığının anlaşılabilmesi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



Yetkililer, aynı eyalete bağlı Irapuato kentinde de başka bir cinayet vakasının yaşandığını duyurdu.