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Meksika'da çatışma: en az 26 ölü

Meksika'nın kuzeyinde silahlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da çatışma: en az 26 ölü

 Meksika'nın kuzeyinde silahlı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Chihuahua eyaleti Savcılık Sözcüsü Felix Gonzalez, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Las Varas bölgesinde La Linea çetesi ile Sinaloa kartelinin bir kolu arasında çatışma çıktığını belirtti.

Gonzalez, çatışmada en az 26 kişinin öldüğünü, yetkililerin ise henüz çatışma bölgesine giremediğini bildirdi.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri arasında yaşanan şiddet olaylarında her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika #çete #çatışma #26 ölü
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