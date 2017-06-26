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Meksika'da kaçırılan gazeteci öldürüldü

Meksika'da kaçırılan yerel televizyon kanalının sahibi ve yöneticisi Adame'ın cesedi bulundu

Meksika'da kaçırılan gazeteci öldürüldü

Meksika'da geçen ay kaçırılan gazeteci Salvador Adame'ın cesedi bulundu.

Michoacan eyaleti Savcısı Jose Martin Godoy, kırsal alanda yanmış halde bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı.

Godoy, yapılan DNA testiyle cesedin geçen ay kaçırılan yerel 6TV televizyon kanalının sahibi ve yöneticisi Adame'a ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Michoacan'ın Nueva Italia kentinde geçen ay silahlı kişilerce zorla bir araca bindirilerek kaçırılan Adame, ülkede bu yıl cinayete kurban giden 7. gazeteci oldu.

Meksika, gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak sayılıyor. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, ülkede 1992'den bu yana en az 40 gazeteci görev yaparken, hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #gazeteci #meksika #Salvador Adame
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