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Merkel'den skandal Türkiye isteği!

Almanya AB'ye Türkiye ile ilgili baskı yapılması talebinde bulunmaya devam ediyor. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Almanya'nın AB'nin Türkiye'ye ayırdığı fonların kullanılmasına engel koymaya çalıştığını açıkladı.

Merkel'den skandal Türkiye isteği!

Almanya- Türkiye ilişkilerinde gerilim sürerken Merkel'den flaş bir hamle daha geldi. Türkiye'de AB ilişkileri ile ilgili çalışmalar yürüten İktisadi Kalkınma Vakfı başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "‘’AB’nin katılım öncesi programları ile bize ayırdığı kaynak 4.5 milyar eurodur. Bunun 190 – 200 milyonluk kısmını kullandık. Almanya kalanın kullanımında baskı istiyor. Türkiye’ye ayrılan fon tehlikede’’ açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Almanya AB'ye Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı arırma çağrısı yapmıştı.

Almanya, AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep etmişti.

Ortaya çıkan çağrı belgesinde ayrıca "AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için görüşmeler düzenlenmesinin güncel gelişmeler ışığında Türkiye'ye yanlış bir mesaj vereceğine" de dikkat çekildiği bilgisi verilmişti. Bu nedenle de AB ülkelerinin şu anda AB Komisyonu'na bu konuda vekalet vermekten uzak durması gerektiği uyarısının yapıldığı aktarılmıştı./Hürriyet

Etiketler; #almanya #Merkel #ab #türkiye
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